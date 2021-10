Ivoy-le-Pré Ivoy-le-Pré Cher, Ivoy-le-Pré Enquête policière à Ivoy-le-pré Ivoy-le-Pré Ivoy-le-Pré Catégories d’évènement: Cher

Enquête policière à Ivoy-le-pré Ivoy-le-Pré, 16 octobre 2021

Ivoy-le-Pré Cher Ivoy-le-Pré Une tentative de meurtre a été commise à Ivoy-le-Pré. A vous de parcourir le village à la recherche d’indices pour trouver le coupable… Manifestation organisée à la bibliothèque d’Ivoy-le-Pré dans le cadre du Salon du Polar et du livre. +33 2 48 58 92 33 Une tentative de meurtre a été commise à Ivoy-le-Pré. A vous de parcourir le village à la recherche d’indices pour trouver le coupable… pixabay dernière mise à jour : 2021-10-01 par

