Proposé par l’Office de tourisme Lévézou-Pareloup Ce matin du 12 octobre 1947, une explosion a retenti devant la gendarmerie de Pont-de-Salars… Enfants à partir de 7 ans accompagnés d’un adulte. 2€.Durée : 2h. Réservation: 05 65 46 89 90. RDV 10h devant l’OT Pareloup Lévézou. RDV devant l’Office de tourisme Lévézou-Pareloup

Proposé par l'Office de tourisme Lévézou-Pareloup

