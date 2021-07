Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier ENQUÊTE OCCULTE DANS MONTPELLIER : DANS L’OMBRE DE LA BÊTE Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

ENQUÊTE OCCULTE DANS MONTPELLIER : DANS L’OMBRE DE LA BÊTE Montpellier, 5 août 2021-5 août 2021, Montpellier. ENQUÊTE OCCULTE DANS MONTPELLIER : DANS L’OMBRE DE LA BÊTE 2021-08-05 – 2021-08-05

Montpellier Hérault Deux balades inédites menées d’une main de maître par l’association « Le Manoir Du Crime » spécialiste de l’intrigue. Durant ce parcours d’un genre nouveau, vous traversez l’écusson à la rencontre de différents personnages tous plus mystérieux les uns que les autres afin de résoudre une angoissante énigme dont vous êtes l’enquêteur. Dans une ambiance digne de Sherlock Holmes, vos recherches d’indices vous mèneront de la spectaculaire faculté de médecine historique jusqu’à de prestigieux hôtels particuliers en passant par les cimes de l’arc de triomphe. En famille (à partir de 12 ans) ou entre amis êtes-vous prêt(s) à relever le défi jusqu’au dénouement au coeur de la chapelle St-Charles. Mesures sanitaires prises :

– Capacité max des groupes : 15 participants

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide. RDV PLACE DU MARCHÉ AUX FLEURS – MONTPELLIER 1 adulte accompagné de 1 ou 2 enfants de -18 ans maximum Deux balades inédites menées d’une main de maître par l’association « Le Manoir Du Crime » spécialiste de l’intrigue. Deux balades inédites menées d’une main de maître par l’association « Le Manoir Du Crime » spécialiste de l’intrigue. Durant ce parcours d’un genre nouveau, vous traversez l’écusson à la rencontre de différents personnages tous plus mystérieux les uns que les autres afin de résoudre une angoissante énigme dont vous êtes l’enquêteur. Dans une ambiance digne de Sherlock Holmes, vos recherches d’indices vous mèneront de la spectaculaire faculté de médecine historique jusqu’à de prestigieux hôtels particuliers en passant par les cimes de l’arc de triomphe. En famille (à partir de 12 ans) ou entre amis êtes-vous prêt(s) à relever le défi jusqu’au dénouement au coeur de la chapelle St-Charles. Mesures sanitaires prises :

– Capacité max des groupes : 15 participants

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide. RDV PLACE DU MARCHÉ AUX FLEURS – MONTPELLIER 1 adulte accompagné de 1 ou 2 enfants de -18 ans maximum dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Étiquettes évènement : Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville 43.61113#3.87742