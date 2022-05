Enquête numérique au musée Musée de Bibracte, 14 mai 2022 18:00, Saint-Léger-sous-Beuvray.

Nuit des musées Enquête numérique au musée Musée de Bibracte Samedi 14 mai, 18h00

Bibracte vous invite à prospecter dans le dispositif numérique “Les archives de la ville”» afin de répondre au questionnaire et gagner, peut-être, une “Journée Gauloise” pour deux personnes !

**Qui peut jouer ?**

Tous les adultes résidant en France métropolitaine, à l’exclusion des employés de Bibracte et de leurs familles et des personnes ayant participé à l’organisation de ce jeu.

**Comment jouer ?**

– Venez au musée de Bibracte le 14 mai entre 18h et 23h et prenez un questionnaire à l’accueil.

– Rendez-vous auprès du dispositif numérique « Les archives de la ville », situé au rez-de-chaussée du musée, dans l’avant-dernière alcôve à gauche.

– Utilisez l’une des cinq tablettes numériques à votre disposition, dirigez-la sur le plan au sol et survolez le mont Beuvray en 3D pour consulter des dizaines d’archives, relevés ou photos d’une quarantaine de secteurs remarquables du site… et répondez aux cinq questions proposées à votre sagacité !

– Déposez votre questionnaire complété dans l’urne située à l’accueil du musée et renseignez le formulaire d’émargement attestant du dépôt de votre questionnaire.

**Comment sont désignés les gagnants ?**

– Les questionnaires seront dépouillés et vérifiés. Seuls ceux ayant apporté les bonnes réponses au cinq questions seront validés pour le tirage au sort.

– Cinq gagnants seront désignés par tirage au sort le jeudi 19 mai à 17h à l’accueil du musée de Bibracte. Organisé en présence du public, la captation vidéo du tirage au sort sera diffusée en direct sur la page Facebook : [https://www.facebook.com/BibracteMusee](https://www.facebook.com/BibracteMusee)

– Les résultats seront également communiqués sur le site Internet Bibracte.fr et les réseaux sociaux.

**Que peut-on gagner ?**

Les lots, identiques pour chacun des cinq gagnants, sont constitués d’une invitation pour deux personnes à « La Journée Gauloise », avec visite libre du musée, visite guidée du site archéologique et repas gaulois .

Les gagnants non présents au tirage au sort seront contactés pour être informés de leur prix et des modalités pour y accéder.

Au pied du mont Beuvray, le musée est la vitrine des recherches menées sur le site archéologique de Bibracte, cette ville fortifiée, capitale du peuple des Eduens au Ie siècle avant notre ère. Entièrement rénové, le musée conjugue archéologie et médiation dans une architecture contemporaine, au cœur d’une nature préservée.

http://www.bibracte.fr http://www.facebook.com/BibracteMusee;https://twitter.com/BibracteBeuvray

Saturday 14 May, 18:00

At the foot of the mount Beuvray, the museum is the shop window(showcase) of researches(searches) led on the archaeological site of Bibracte, this fortified, key city of the people of Eduens in Ie century before our era. Entirely renovated, the museum conjugates archaeology and mediation in a contemporary architecture, at the heart of preserved nature.

¿Quién va a jugar?

Todos los adultos residentes en la Francia metropolitana, con exclusión de los empleados de Bibracte y de sus familias y de las personas que hayan participado en la organización de este juego.

Cómo jugar?

Venga al museo de Bibracte el 14 de mayo entre las 6:00 y las 11:00 y tome un cuestionario en recepción.

Diríjase al dispositivo digital «Los archivos de la ciudad», situado en la planta baja del museo, en la penúltima alcoba a la izquierda.

Utilice una de las cinco tabletas digitales a su disposición, diríjase al plano de tierra y sobrevuele el monte Beuvray en 3D para consultar decenas de archivos, mapas o fotografías de unas 40 áreas notables del sitio… y responder a las cinco preguntas propuestas a su sagacidad!

Deposite su cuestionario completado en la urna situada en la recepción del museo y rellene el formulario de inscripción que certifica la presentación de su cuestionario.

¿Cómo se designan los ganadores?*

Los cuestionarios se analizarán y verificarán. Solo aquellos que hayan respondido correctamente a las cinco preguntas serán validados para el sorteo.

Cinco ganadores serán designados por sorteo el jueves 19 de mayo a las 17h en la recepción del museo de Bibracte. Organizado en presencia del público, la captura de vídeo del sorteo se transmitirá en directo en la página de Facebook: https://www.facebook.com/BibracteMusee

Los resultados también se publicarán en el sitio web Bibracte.fr y en las redes sociales.

¿Qué se puede ganar?*

Los premios, idénticos para cada uno de los cinco ganadores, consisten en una invitación para dos personas a «La Journée Gauloise», con visita libre del museo, visita guiada del sitio arqueológico y comida galo .

Los ganadores que no estén presentes en el sorteo serán contactados para ser informados de su premio y de las modalidades para acceder a él.

Sábado 14 mayo, 18:00

Mont Beuvray 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray Bourgogne-Franche-Comté