Enquête nature en fôret Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle

Enquête nature en fôret Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle, 4 novembre 2022, Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle. Enquête nature en fôret Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle

2022-11-04 14:30:00 – 2022-11-04 16:30:00

Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Côtes d’Armor Jeu de piste familial accompagné d’un animateur à la découverte des habitants de la faune et de la flore de la forêt de la Hunaudaye.

Pour toute la famille, dès 3 ans. Prévoir des bottes et chaussures tout terrain. Sur réservation. Jeu de piste familial accompagné d’un animateur à la découverte des habitants de la faune et de la flore de la forêt de la Hunaudaye.

Pour toute la famille, dès 3 ans. Prévoir des bottes et chaussures tout terrain. Sur réservation. Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Autres Lieu Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Adresse Ville Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle lieuville Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Departement Côtes d'Armor

Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jugon-les-lacs-commune-nouvelle/

Enquête nature en fôret Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle 2022-11-04 was last modified: by Enquête nature en fôret Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle 4 novembre 2022 Côtes-d’Armor Jugon-les-Lacs-Commune nouvelle

Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Côtes d'Armor