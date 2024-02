ENQUÊTE NATURE EN FORÊT DE MONNAIE Longué-Jumelles, mercredi 28 février 2024.

Bienvenue en forêt de Monnaie ! Un mystérieux personnage s’y trouve et côtoie souvent ce lieu à la recherche d’une espèce particulière… Mais voilà il a une très mauvaise mémoire et il lui est impossible de se souvenir du nom de cette espèce !

Partez à l’aventure et résolvez différentes énigmes (Qui est-ce, Jeu de l’Oie, Juste prix, etc.) afin d’aider cette âme en peine. Venez découvrir la forêt et sa diversité, en passant par sa faune, sa flore, ses milieux et dont la myriade d’interactions les reliant vous permettront de retrouver le nom de cette espèce. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:00:00

fin : 2024-02-28 16:30:00

Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire natureanjouee@gmail.com

