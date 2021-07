Enquête nature au mont de Doville Doville, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Doville.

Découverte de la nature en famille à travers un jeu de piste qui fera connaître aux petits et grands par des questions et des activités de recherche, les fleurs et les petits animaux du Mont de Doville. A partir de 5 ans. Réservation obligatoire au 02 33 45 14 34. Lieu de RDV précisé lors de la réservation. Nombre de places limité.

tourisme@cocm.fr +33 2 33 45 14 34 https://www.tourisme-cocm.fr/

