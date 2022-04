Enquête Médiévale : Qui a tué le seigneur Gislebert ? Sap-en-Auge Sap-en-Auge Catégories d’évènement: Orne

Sap-en-Auge

Enquête Médiévale : Qui a tué le seigneur Gislebert ? Sap-en-Auge, 22 juillet 2022, Sap-en-Auge. Enquête Médiévale : Qui a tué le seigneur Gislebert ? Sap-en-Auge

2022-07-22 – 2022-07-22

Sap-en-Auge Orne Plongez dans le passé de Sap-en-Auge, à l’époque où la Normandie rimait avec chevaliers, complots et seigneuries. Vous découvrirez l’incroyable histoire de Gislebert, Seigneur du Sap, assassiné aux portes de ce bourg, au cœur d’une querelle féodale. Sur réservation

A partir de 8 ans Plongez dans le passé de Sap-en-Auge, à l’époque où la Normandie rimait avec chevaliers, complots et seigneuries. Vous découvrirez l’incroyable histoire de Gislebert, Seigneur du Sap, assassiné aux portes de ce bourg, au cœur d’une querelle féodale…. Plongez dans le passé de Sap-en-Auge, à l’époque où la Normandie rimait avec chevaliers, complots et seigneuries. Vous découvrirez l’incroyable histoire de Gislebert, Seigneur du Sap, assassiné aux portes de ce bourg, au cœur d’une querelle féodale. Sur réservation

A partir de 8 ans Sap-en-Auge

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Sap-en-Auge Autres Lieu Sap-en-Auge Adresse Ville Sap-en-Auge lieuville Sap-en-Auge Departement Orne

Sap-en-Auge Sap-en-Auge Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sap-en-auge/

Enquête Médiévale : Qui a tué le seigneur Gislebert ? Sap-en-Auge 2022-07-22 was last modified: by Enquête Médiévale : Qui a tué le seigneur Gislebert ? Sap-en-Auge Sap-en-Auge 22 juillet 2022 Orne Sap-en-Auge

Sap-en-Auge Orne