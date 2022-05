Enquête médiévale dans le centre ancien

Par l'association Touches d'histoire. Un mystérieux meurtre a été commis dans la cité médiévale d'Harfleur… Que s'est-il passé ? Qui donc a commis l'irréparable ? Et quelle est la raison à l'origine de ce sinistre crime ? Dans la peau du détective, ce sera à vous de mettre en évidence les preuves pour démasquer le ou la coupable ! Vous vous laisserez porter par les énigmes, les indices et les témoignages de personnages hauts en couleurs tout en découvrant l'histoire des lieux ! Mercredi 17 août à 15h. nA partir de 8 ans – Durée : 1h30. nAccès libre sur réservation (en raison des jauges limitées). nInformation / réservation au 02 35 13 30 09 (Le Forge).

