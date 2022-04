Enquête ludique “Si Molière m’était conté…” Musée du Théâtre Forain, 14 mai 2022 19:00, Artenay.

Nuit des musées Enquête ludique “Si Molière m’était conté…” Musée du Théâtre Forain Samedi 14 mai, 19h00

En compagnie de l’espiègle Scapin et de la pétillante Zerbinette, partez en famille ou entre amis à la découverte de la vie et de l’œuvre de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière.

Venez célébrer cette année le 400ème anniversaire de sa naissance !

L’occasion de redécouvrir quelques personnages issus du répertoire du célèbre dramaturge, tout en admirant de magnifiques costumes issus des collections du musée ! Et il n’est pas impossible que vous soyez vous aussi invités à déclamer quelques célèbres répliques… Une soirée festive et haute en couleur, qui enchantera sans nul doute petits et grands !

Dans un lieu magique présentant décors, costumes d’époque et accessoires de scène, le Musée du Théâtre Forain vous invite à découvrir le monde envoûtant des théâtres itinérants qui animaient autrefois les campagnes françaises.

Mettez vos pas dans ceux de Molière et partez à la découverte d’une collection unique en Europe, composée de plus de 5000 costumes, décors et accessoires de scène utilisés par les théâtres itinérants du milieu du XIXème siècle jusqu’à la fin des années 1970.

© Musée du Théâtre Forain

http://www.musee-theatre-forain.fr

Saturday 14 May, 19:00

In a magical setting presenting sets, period costumes and stage accessories, the Forain Theatre Museum invites you to discover the enchanting world of itinerant theatres that once animated the French countryside.

Forain Theatre Museum

¡Venga a celebrar este año el 400 aniversario de su nacimiento! La oportunidad de redescubrir algunos personajes del repertorio del famoso dramaturgo, mientras que admirar hermosos trajes de las colecciones del museo! Y no es imposible que ustedes también estén invitados a pronunciar algunas frases famosas… ¡Una noche festiva y colorida, que sin duda encantará a grandes y pequeños!

Sábado 14 mayo, 19:00

Quartier du Paradis, 45410 Artenay, Loiret, Centre-Val de Loire, France 45410 Artenay Centre-Val de Loire