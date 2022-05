Enquête ludique “Si Molière m’était conté…” Musée du Théâtre Forain Artenay Catégories d’évènement: Artenay

Enquête ludique "Si Molière m'était conté…"

Musée du Théâtre Forain, le samedi 14 mai à 19:00

Venez célébrer cette année le 400ème anniversaire de sa naissance ! L’occasion de redécouvrir quelques personnages issus du répertoire du célèbre dramaturge, tout en admirant de magnifiques costumes issus des collections du musée ! Et il n’est pas impossible que vous soyez vous aussi invités à déclamer quelques célèbres répliques… Une soirée festive et haute en couleur, qui enchantera sans nul doute petits et grands ! En compagnie de l’espiègle Scapin et de la pétillante Zerbinette, partez en famille ou entre amis à la découverte de la vie et de l’œuvre de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Musée du Théâtre Forain Quartier du Paradis, 45410 Artenay, Loiret, Centre-Val de Loire, France Artenay Loiret

