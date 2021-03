Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse Enquête littéraire Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Lisez Eloge de la pièce manquante d’A BELLO jusqu’au marque-page et menez l’enquête avec d’autres détectives amateurs et le libraire Renaud Layet de la librairie Série B.

Procurez-vous le livre à la librairie Série B ou sur le pôle Littérature

