Enquête – Le Vol du Vitrail
2021-09-18 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-18 16:30:00 16:30:00
Montaignac-Saint-Hippolyte Corrèze

Montaignac-Saint-Hippolyte Corrèze Montaignac-Saint-Hippolyte Corrèze Montaignac-Saint-Hippolyte Devenez enquêteur le temps d’un après-midi, récoltez les indices et résolvez l’énigme !

Animations familiale à partir de 6 ans (enfants obligatoirement accompagnés) À 15h. Gratuit. Renseignements et réservations au 05 87 31 00 57. Masque obligatoire pour les lieux clos et gestes barrières en vigueur. pah@payshautecorrezeventadour.fr +33 5 87 31 00 57 http://www.pahcorrezeventadour.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-10 par

