Enquête : La Lettre d’amour Médiathèque Jean Ferrat, 22 janvier 2022, Gamaches. Enquête : La Lettre d’amour

le samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque Jean Ferrat

Une lettre d’amour écrite par un auteur a été retrouvée et dissimulée entre les pages d’un livre dans la médiathèque. Quel auteur ? Quel livre ? Quel endroit ? À vous de résoudre les énigmes qui vous seront proposées pour répondre à ces trois questions et retrouver la lettre perdue. Trois sessions seront proposées dans la soirée. De 18h à 19h. De 19h à 20h. De 20h à 21h. Les participants peuvent venir seuls ou en équipe. 3 groupes peuvent participer à la fois.

Equipe de 5 maximum. 3 équipes à la fois (sur chaque créneau)

Médiathèque Jean Ferrat 1 impasse Georges Roger 80220 Gamaches

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:00:00;2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T20:00:00;2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T21:00:00

Médiathèque Jean Ferrat Adresse 1 impasse Georges Roger 80220 Gamaches Ville Gamaches