Enquête-jeu : « la malédiction du Beffroi : les secrets de Gaspard Monge » Beaune

Cte-d'Or

Enquête-jeu : « la malédiction du Beffroi : les secrets de Gaspard Monge »

20 Place Monge Beffroi Beaune Cte-d’Or Beffroi 20 Place Monge

2022-10-29

Beffroi 20 Place Monge

Beaune

Une malédiction séculaire hante les lieux, capable de provoquer l'arrêt du temps ! Il est temps de se plonger dans les découvertes de Gaspard Monge, mathématicien hors pair qui a réussi à percer le secret du beffroi pour écarter le mauvais sort ! À mi-chemin entre l'enquête et l'escape game, plongez dans l'histoire du beffroi et ses mystères ! Frissons garantis !! Enquête-jeu pour adultes et jeunes à partir de 11 ans. culture@marie-beaune.fr +33 3 80 24 98 70

