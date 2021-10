Saint-Léger-sous-Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray, Saône-et-Loire Enquête-jeu Cluedomus à Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray Catégories d’évènement: Saint-Léger-sous-Beuvray

Saône-et-Loire

Enquête-jeu Cluedomus à Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray, 25 octobre 2021, Saint-Léger-sous-Beuvray. Enquête-jeu Cluedomus à Bibracte 2021-10-25 – 2021-10-25 Musée de Bibracte Mont Beuvray – D274

Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire Saint-Léger-sous-Beuvray 6 EUR Sénaos, le maître de maison, a été retrouvé mort dans le péristyle ! Sur le principe du célèbre jeu de plateau, il s‘agira de retrouver qui l’a assassiné, et comment. En famille, constituez une équipe d’enquêteurs pour résoudre ce crime : recherchez les indices au sein de cette grande maison de 3500 m², repérez-vous sur le plan, collectez des informations sur les pièces de la luxueuse maison de Sénaos, aujourd’hui appelée PC1. Et choisissez attentivement vos suspects ! Ce “labyrinthe” vous réserve bien des surprises… +33 3 85 86 52 40 https://www.bibracte.fr/activite/enquete-jeu-cluedomus Sénaos, le maître de maison, a été retrouvé mort dans le péristyle ! Sur le principe du célèbre jeu de plateau, il s‘agira de retrouver qui l’a assassiné, et comment. En famille, constituez une équipe d’enquêteurs pour résoudre ce crime : recherchez les indices au sein de cette grande maison de 3500 m², repérez-vous sur le plan, collectez des informations sur les pièces de la luxueuse maison de Sénaos, aujourd’hui appelée PC1. Et choisissez attentivement vos suspects ! Ce “labyrinthe” vous réserve bien des surprises… dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Léger-sous-Beuvray, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Léger-sous-Beuvray Adresse Musée de Bibracte Mont Beuvray - D274 Ville Saint-Léger-sous-Beuvray lieuville 46.92213#4.10096