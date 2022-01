Enquête immersive – L’arme secrète de Mercurius – Animation 9/12 ans Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

21 avril 2022

Horaire : 14:30 16:30

Gratuit : non
4 € enfant Nantes Métropole / 7 € enfant hors Nantes Métropole / 2,50 € Carte Blanche
Réservation conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou www.chateaunantes.fr ou à l'accueil du musée ou de l'exposition

Animation enfants de 9 à 12 ans.
La légende raconte qu'Anne de Bretagne aurait rencontré un mystérieux alchimiste italien en 1499. Dans le plus grand secret, il lui aurait fait une proposition qu'elle n'aurait pu refuser… En fouillant des salles condamnées du château, les jeunes participants pourront faire toute la lumière sur cette histoire. Les enfants sont confiés par les parents aux médiateurs du château pendant toute la durée de l'animation.

Durée : 2h

Château des Ducs de Bretagne – Musée d'Histoire de Nantes
4 Place Marc Elder
Nantes 44000

08 11 46 46 44
https://www.chateaunantes.fr/

