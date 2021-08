Paris LE MAIF SOCIAL CLUB île de France, Paris Enquête immersive : Cultural Exchange Rate LE MAIF SOCIAL CLUB Paris Catégories d’évènement: île de France

Jouez les détectives avec Tania El Khoury ! ? Pour sa rentrée, le MAIF Social Club a le plaisir d’accueillir l’installation immersive Cultural Exchange Rate de l’artiste libanaise Tania El Khoury. Un dispositif immersif vous invite à enquêter sur les traces de l’histoire familiale de l’artiste, entre tours et détours, migrations et voyages, en parcourant trois continents. Sous forme d’espace d’archive, Cultural Exchange Rate vous propose de lire, voir, écouter, goûter, et sentir les identités multiples. Vous êtes invités à passer d’une armoire à l’autre pour enquêter sur les traces du passé d’une famille entre petite et grande histoire. Chaque clé ouvre une armoire différente. Certaines d’entre elles contiennent une vidéo, d’autres une pièce sonore et d’autres encore un objet tactile. Vous êtes invités à passer d’une armoire à l’autre jusqu’à la découverte d’un mystérieux coffret qui contribuera à un échange collectif sur la grande table au centre. Animations -> Loisirs / Jeux LE MAIF SOCIAL CLUB 37, rue de Turenne Paris 75003

