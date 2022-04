ENQUÊTE HISTORIQUE AUX MOUTIERS-EN-RETZ

2022-08-05 – 2022-08-05 Le parcours complet dure 1h30 environ. Il est réalisable entre 14h et 18h (dernier départ à 16h30). Conseil : se munir d’un téléphone portable pour pouvoir recevoir des conseils si vous êtes bloqués à une étape. Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents pendant toute l’animation.

Enquête historique en lien avec l'histoire et le patrimoine de la commune des Moutiers-en-retz, élaborée par la société des Historiens du pays de Retz. Les petits détectives en herbe passeront par plusieurs points d'étape où ils découvriront des indices. francois.asin@shpr.fr +33 2 51 74 63 73 http://www.shpr.fr/

dernière mise à jour : 2022-04-22

