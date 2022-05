ENQUETE HISTORIQUE A SAINT-MICHEL CHEF-CHEF

2022-07-21 14:00:00 – 2022-07-21 16:30:00 Nous sommes en 1920. Saint-Michel-Chef-Chef est une station balnéaire réputée. La commune est également connue pour ses galettes fabriquées par la famille Grellier. Joseph, le fondateur de la biscuiterie, est décédé en 1912. Sa femme, Constance, et sa sœur, Marie, ont repris les rênes de l’entreprise. Elles veulent la développer en commercialisant une nouvelle sorte de biscuit à partir d’une recette élaborée par Joseph avant son décès. Seulement, celle-ci a disparu !

Les participants au jeu vont devoir mener l’enquête en parcourant la ville, à la recherche d’indices. A chaque étape, ils devront trouver un tube rouge contenant des informations permettant de résoudre l’énigme et d’avancer vers la suite de l’histoire. Informations pratiques Le parcours complet dure 1h30 environ. Il est réalisable entre 14h et 18h (dernier départ à 16h30). Conseil : se munir d’un téléphone portable pour pouvoir recevoir des conseils si vous êtes bloqués à une étape. Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents pendant toute l’animation.

Les plus grands pourront faire le parcours en autonomie mais avec l’accord de leurs parents. Renseignement au 02 51 74 63 73 – contact@shpr.fr Prix 5€ par enfants (7 à 14 ans inclus) sur réservation dans les 7 Offices de Tourisme de l’Office Intercommunal de Pornic. Gratuit pour les 15-17 ans et accompagnants Déconseillée aux enfants de -6 ans car les enfants doivent savoir lire. Enquête historique en lien avec l’histoire et le patrimoine de la commune de Saint-Michel Chef-Chef, organisée par la Nouvelle Maison de l’Histoire de La Bernerie-en-Retz.

