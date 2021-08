Taninges Chartreuse de Mélan Haute-Savoie, Taninges Enquête historique à la chartreuse de Mélan Chartreuse de Mélan Taninges Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Taninges

Enquête historique à la chartreuse de Mélan Chartreuse de Mélan, 18 septembre 2021, Taninges. Enquête historique à la chartreuse de Mélan

Chartreuse de Mélan, le samedi 18 septembre à 10:00

_Sous réserve d’annulation selon la situation sanitaire._

Réservation obligatoire auprès de LPO Haute Savoie.

Résolvez un crime mystérieux pour tout savoir sur l’histoire du site, son environnement et les religieuses qui y vivaient. Chartreuse de Mélan 1, avenue de Mélan, 74440 Taninges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Taninges Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Taninges Autres Lieu Chartreuse de Mélan Adresse 1, avenue de Mélan, 74440 Taninges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Taninges lieuville Chartreuse de Mélan Taninges