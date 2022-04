ENQUÊTE HISTORIQUE A LA BERNERIE EN RETZ La Bernerie-en-Retz, 20 avril 2022, La Bernerie-en-Retz.

ENQUÊTE HISTORIQUE A LA BERNERIE EN RETZ La Bernerie-en-Retz

2022-04-20 – 2022-04-20

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

La Nouvelle Maison de l’Histoire propose aux enfants de 7 à 14 ans de résoudre une enquête historique à la Bernerie-en-Retz. A travers un jeu de piste dans la commune, les enfants découvriront La Bernerie de La Belle Époque.

Synopsis : Au début du XXème siècle, l’organisation de régates attirent les foules à La Bernerie. Locaux et touristes se pressent le long de la plage pour voir s’affronter les nombreux bateaux de pêcheurs ou d’amateurs.

Malheureusement cette année, la course est menacée par un saboteur qui a coulé une des chaloupes dans le port.

Les participants au jeu vont devoir résoudre l’enquête en parcourant la ville, à la recherche d’indices. A chaque étape, ils devront trouver un tube rouge contenant des informations permettant de résoudre l’énigme et d’avancer vers la suite de l’histoire.

A l’intérieur du tube se trouvent des photos et cartes postales d’époque qui permettent de resituer le contexte du lieu il y a une centaine d’année. Une personnalité de La Bernerie d’autrefois apporte aussi quelques indices !

A la fin de l’aventure, l’arrivée à la gare permet aux enquêteurs de réunir les indices pour désigner le coupable.

Conseil : se munir d’un téléphone portable pour pouvoir recevoir des conseils si vous êtes bloqués à une étape.

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents pendant toute l’animation. Les plus grands pourront faire le parcours en autonomie mais avec l’accord de leurs parents.

Renseignement au 02 51 74 63 73.

Inscriptions au Bureau d’Information touristique de La Bernerie en Retz

5€ par enfant en âge de participer (à partir de 7 ans)

Enquête historique en lien avec l’histoire et le patrimoine de la commune de La Bernerie, organisée par la Nouvelle Maison de l’Histoire de La Bernerie-en-Retz. Les petits détectives en herbe passeront par plusieurs points d’étape où ils découvriront des indices.

La Nouvelle Maison de l’Histoire propose aux enfants de 7 à 14 ans de résoudre une enquête historique à la Bernerie-en-Retz. A travers un jeu de piste dans la commune, les enfants découvriront La Bernerie de La Belle Époque.

Synopsis : Au début du XXème siècle, l’organisation de régates attirent les foules à La Bernerie. Locaux et touristes se pressent le long de la plage pour voir s’affronter les nombreux bateaux de pêcheurs ou d’amateurs.

Malheureusement cette année, la course est menacée par un saboteur qui a coulé une des chaloupes dans le port.

Les participants au jeu vont devoir résoudre l’enquête en parcourant la ville, à la recherche d’indices. A chaque étape, ils devront trouver un tube rouge contenant des informations permettant de résoudre l’énigme et d’avancer vers la suite de l’histoire.

A l’intérieur du tube se trouvent des photos et cartes postales d’époque qui permettent de resituer le contexte du lieu il y a une centaine d’année. Une personnalité de La Bernerie d’autrefois apporte aussi quelques indices !

A la fin de l’aventure, l’arrivée à la gare permet aux enquêteurs de réunir les indices pour désigner le coupable.

Conseil : se munir d’un téléphone portable pour pouvoir recevoir des conseils si vous êtes bloqués à une étape.

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents pendant toute l’animation. Les plus grands pourront faire le parcours en autonomie mais avec l’accord de leurs parents.

Renseignement au 02 51 74 63 73.

Inscriptions au Bureau d’Information touristique de La Bernerie en Retz

5€ par enfant en âge de participer (à partir de 7 ans)

La Bernerie-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-04-18 par