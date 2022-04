Enquête grandeur nature La Pommeraye La Pommeraye Catégories d’évènement: Calvados

La Pommeraye

Enquête grandeur nature La Pommeraye, 4 juin 2022, La Pommeraye. Enquête grandeur nature La Pommeraye

2022-06-04 14:00:00 – 2022-06-04 18:00:00

La Pommeraye Calvados La Pommeraye Suisse Normande Tourisme vous propose de réaliser en famille une enquête grandeur nature : Chasse à la sorcière ! Suivez les indices et partez à la recherche de la Sorcière de Château Ganne ! A partir de 6 ans. Sur réservation. Suisse Normande Tourisme vous propose de réaliser en famille une enquête grandeur nature : Chasse à la sorcière ! Suivez les indices et partez à la recherche de la Sorcière de Château Ganne ! A partir de 6 ans. Sur réservation. otsuissenormande@gmail.com +33 2 31 79 70 45 Suisse Normande Tourisme vous propose de réaliser en famille une enquête grandeur nature : Chasse à la sorcière ! Suivez les indices et partez à la recherche de la Sorcière de Château Ganne ! A partir de 6 ans. Sur réservation. La Pommeraye

dernière mise à jour : 2022-03-24 par OT Suisse Normande

Détails Catégories d’évènement: Calvados, La Pommeraye Autres Lieu La Pommeraye Adresse Ville La Pommeraye lieuville La Pommeraye Departement Calvados

La Pommeraye La Pommeraye Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-pommeraye/

Enquête grandeur nature La Pommeraye 2022-06-04 was last modified: by Enquête grandeur nature La Pommeraye La Pommeraye 4 juin 2022 Calvados La Pommeraye

La Pommeraye Calvados