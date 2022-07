Enquête géante « L’Enquête de l’Amor » Prémilhat Prémilhat Catégories d’évènement: Allier

Prémilhat

Enquête géante « L’Enquête de l’Amor » Prémilhat, 10 juillet 2022, Prémilhat. Enquête géante « L’Enquête de l’Amor »

Place du Gymnase Prémilhat Allier

2022-07-10 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-10 17:00:00 17:00:00 Prémilhat

Allier EUR 7 7 L’association C’Party organise un événement baptisé « L’Enquête de l’Amor » +33 6 99 63 15 04 Prémilhat

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Prémilhat Autres Lieu Prémilhat Adresse Place du Gymnase Prémilhat Allier Ville Prémilhat lieuville Prémilhat Departement Allier

Prémilhat Prémilhat Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/premilhat/

Enquête géante « L’Enquête de l’Amor » Prémilhat 2022-07-10 was last modified: by Enquête géante « L’Enquête de l’Amor » Prémilhat Prémilhat 10 juillet 2022 Place du Gymnase Prémilhat Allier

Prémilhat Allier