Enquête géante Caen, 13 juillet 2022, Caen.

Enquête géante Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames (cour d’honneur) Caen

2022-07-13 – 2022-07-13 Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames (cour d’honneur)

Caen 14000

La région Normandie vous propose une visite enquête au coeur de l’Abbaye-aux-Dames.

Sous forme de jeu de piste, cette enquête policière invite jeunes et grands à chercher indices, suspects et arme du crime dans les méandres de l’abbaye…

Par la compagnie Touches d’Histoire.

Départ Hall visiteurs situé dans la cour d’honneur de l’abbaye.

Plus d’informations sur le site de la région Normandie.

abbayeauxdames@normandie.fr +33 2 31 06 98 45 https://www.normandie.fr/abbayeauxdames

