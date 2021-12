Mondeville Médiathèque Quai des Mondes Calvados, Mondeville Enquête géante aux pays des merveilles Médiathèque Quai des Mondes Mondeville Catégories d’évènement: Calvados

Médiathèque Quai des Mondes, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

Venez enquêter en famille ou entre amis dans l’univers du chapelier fou, du lapin blanc et de la reine de coeur et soyez les premières ou les premiers à résoudre le mystère !

Sur inscription. Nombre limité de places disponibles

Enquête géante au pays des merveilles, avec l'association Entre chien et loup.

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T20:30:00

