2022-02-09 – 2022-04-14

Marmoutier Bas-Rhin Marmoutier EUR Confrontez aux mystères de Point d’Orgue. Dans notre cave bicentenaire, seriez-vous résoudre les indices et dénouez l’énigme ? La porte vient de claquer derrière vous. Vous êtes enfermés dans la mystérieuse cave de Point d’Orgue ! Vous avez une heure pour trouver le moyen de vous évader, pas une minute de plus… Pour y parvenir, il va falloir chercher des indices, décrypter des codes … Et surtout échanger avec votre équipe tout en gérant votre angoisse face aux minutes qui défilent ! Une plongée insolite et ludique dans l’univers de l’orgue ! A partir de 12 ans – 1H – 8€ par participant

Réservation obligatoire

En fonction des disponibilités de Point d’Orgue (ouvert les We en semaine impaires)

