Enquête Famille : Pirate ou marin d’eau douce ? Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Enquête Famille : Pirate ou marin d’eau douce ?, 26 février 2022, Nantes. 2022-02-26

Horaire : 14:00 17:00

Gratuit : oui SUR INSCRIPTION : Envoyez un mail (nombre de participants et leurs âges) à : alexandra@cortoloisirs.org ou un SMS au 06 09 41 01 71 De 7 à 99 ans Alors moussaillon, plutôt pirate ou détective ? LA TEMPETE fait appel à l’Agence de détective Corto pour résoudre son mystère ! Si tu n’a pas peur des pirates et que tu veux découvrir son secret de famille, c’est par ici ! Au programme : outils de détective, investigation, rencontre, couverture et filature sur l’île de Nantes et Trentemoult ! Viens résoudre une enquête entre ami.e.s ou en famille. Les mineurs doivent être accompagné d’un adulte référent ! Public : de 7 à 99 ans Rendez-vous le Samedi 26 février 2022 à 14h sous la Grue Titan jaune.Accès transport : – Arrêt Chantier Naval en tram 1 – Arrêt quai des Antilles Bus 5 adresse1} Nantes 44200

0609410171 https://www.cortoloisirs.org

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Adresse Mail des Chantiers Ville Nantes Age maximum De 7 à 99 ans lieuville Nantes Departement Loire-Atlantique

Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Enquête Famille : Pirate ou marin d’eau douce ? 2022-02-26 was last modified: by Enquête Famille : Pirate ou marin d’eau douce ? 26 février 2022 Nantes

Nantes Loire-Atlantique