Loir-et-Cher

Muséum d’histoire naturelle, le samedi 14 mai à 20:00 Entrée libre

Les héros de vos films d’animation préférés se sont échappés dans le muséum. Aidez-nous à les retrouver, à l’aide de votre lampe torche, et retrouvez les films dont ils sont issus. Muséum d’histoire naturelle 6 rue des Jacobins 41000 Blois Blois Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

Lieu Muséum d'histoire naturelle Adresse 6 rue des Jacobins 41000 Blois Ville Blois

