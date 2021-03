Fontaine-le-Bourg Fontaine-le-Bourg Fontaine-le-Bourg, Seine-Maritime Enquête en Scène Fontaine-le-Bourg Catégories d’évènement: Fontaine-le-Bourg

Seine-Maritime

Enquête en Scène, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Fontaine-le-Bourg. Enquête en Scène 2021-09-11 – 2021-09-12

Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime Fontaine-le-Bourg « Dans la tête de Gustave : Comment est né le roman Madame Bovary »

Assistez à un spectacle interactif et ludique, entre deux sketchs, vous serez sollicités pour faire un choix, résoudre une énigme, interroger un acteur, etc. « Dans la tête de Gustave : Comment est né le roman Madame Bovary »

Détails Catégories d’évènement: Fontaine-le-Bourg, Seine-Maritime Autres Lieu Fontaine-le-Bourg Adresse Ville Fontaine-le-Bourg