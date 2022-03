Enquête en ligne Plan vélo agglomération en ligne Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Grand Châtellerault lance son plan vélo ! Objectif : développer les liaisons cyclables entre différentes communes, ou vers Châtellerault, mais aussi améliorer la sécurité, proposer des services et ainsi augmenter la part du vélo dans les déplacements quotidiens. Grand Châtellerault tient à impliquer les habitants et acteurs locaux dans cette réflexion. Pour ce faire, en enquête accessible en ligne leur permettra de donner leur avis, préciser leurs habitudes, préférences et besoins autour du vélo ! L’enquête est à retrouver jusqu’au 10 avril, sur [www.grandchatellerault](http://www.grandchatellerault). fr/vivre/plan-velo Cela ne vous prendra pas plus de 5 minutes !

Grand Châtellerault démarre son projet Plan Vélo à l'échelle des 47 communes avec une enquête en ligne, pour connaître vos habitudes, vos préférences et vos besoins.

