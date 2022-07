Enquête en famille : qui a volé la flûte d’Alexandre ? Lezay Lezay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Lezay

Enquête en famille : qui a volé la flûte d’Alexandre ? Lezay, 4 août 2022, Lezay. Enquête en famille : qui a volé la flûte d’Alexandre ?

RDV Kiosque à musique, Lezay Lezay Deux-Sèvres

2022-08-04 – 2022-08-04 Lezay

Deux-Sèvres Lezay EUR Le vendredi 4 août à 10h

Enquête de famille : qui a volé la flute d’Alexandre ? Avec stupeur, Alexandre a découvert que sa flûte en os de mouton, appartenant

à sa famille depuis des générations, a disparu. Qui a pu la voler ? Pour quel

mobile ? Cette flûte est-elle magique ? Vous ne serez pas trop de toute votre

famille pour aider ce pauvre Alexandre à résoudre cette enquête ! La balade pour démêler cette énigme permettra de découvrir le patrimoine et l’histoire de Lezay. A partir de 6 ans

Balade de 1.3 km

Durée : 2h

Entrée libre

Réservation obligatoire | Places limitées

RDV Kiosque à musique, Lezay Vous ne serez pas trop de toute votre famille pour aider ce pauvre Alexandre à résoudre cette enquête ! La balade pour démêler cette énigme permettra de découvrir le patrimoine et l’histoire de Lezay. A partir de 6 ans

Balade de 1.3 km

Durée : 2h

Entrée libre

Réservation obligatoire / place limité Le vendredi 4 août à 10h

Enquête de famille : qui a volé la flute d’Alexandre ? Avec stupeur, Alexandre a découvert que sa flûte en os de mouton, appartenant

à sa famille depuis des générations, a disparu. Qui a pu la voler ? Pour quel

mobile ? Cette flûte est-elle magique ? Vous ne serez pas trop de toute votre

famille pour aider ce pauvre Alexandre à résoudre cette enquête ! La balade pour démêler cette énigme permettra de découvrir le patrimoine et l’histoire de Lezay. A partir de 6 ans

Balade de 1.3 km

Durée : 2h

Entrée libre

Réservation obligatoire | Places limitées

RDV Kiosque à musique, Lezay Office de Tourisme du Pays Mellois

Lezay

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Lezay Autres Lieu Lezay Adresse RDV Kiosque à musique, Lezay Lezay Deux-Sèvres Ville Lezay lieuville Lezay Departement Deux-Sèvres

Lezay Lezay Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lezay/

Enquête en famille : qui a volé la flûte d’Alexandre ? Lezay 2022-08-04 was last modified: by Enquête en famille : qui a volé la flûte d’Alexandre ? Lezay Lezay 4 août 2022 RDV Kiosque à musique, Lezay Lezay Deux-Sèvres

Lezay Deux-Sèvres