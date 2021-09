Villemomble RDV à la gare Le Raincy-Villemomble Seine-Saint-Denis, VILLEMOMBLE (En)quête de patrimoine – Qui a bâti Villemomble ? RDV à la gare Le Raincy-Villemomble Villemomble Catégories d’évènement: Seine-Saint-Denis

le samedi 18 septembre à 10:30

Mettez-vous dans la peau d’un chercheur de l’inventaire et partez sur les traces de ceux qui ont construit Villemomble. À partir du milieu du XIXe siècle, la ville connaît un développement important, surtout après la construction de la gare Le Raincy-Villemomble. Immeubles, maisons joliment décorées, commerces… tous ces bâtiments sont construits pour accueillir de nouveaux Villemomblois. Qui les a réalisés ? Quels sont les architectes ou entrepreneurs qui sont intervenus ? Ce sont les questions auxquelles, en tant que chercheur en herbe, vous tenterez de répondre en parcourant la ville.

Inscription en ligne. Renseignements auprès du service événementiel et culturel de Villemomble : 01 49 35 25 39

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00

