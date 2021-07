Aubervilliers Square Lucien Brun Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Enquête de patrimoine – Qui a bâti le grand Paris ? Balade Square Lucien Brun Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

Les quartiers que nous traversons au quotidien sont l’œuvre d’architectes, d’entrepreneurs et de sculpteurs qui ont construit notre environnement urbain au fil des siècles. Mais finalement qui a bâti le Grand Paris ? Un jeu de piste pour inviter petits et grands à découvrir le patrimoine autrement. Laissez votre regard s’attarder sur les façades et découvrez les signatures d’architectes gravées dans la pierre. Contribuez à votre tour à la recherche historique en ajoutant vos découvertes sur l’application web dédiée au projet ! Samedi 18 septembre de 14h à 18h Jeu de piste à réaliser en autonomie au départ de la fête de quartier Vallès, square Lucien Brun. Inscription Archives municipales : [archives@mairie-aubervilliers.fr](mailto:archives@mairie-aubervilliers.fr) / 01.48.39.51.91

