Aulnay-sous-Bois Place du général de Gaulle Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis (En)quête de patrimoine – Minute pavillons Place du général de Gaulle Aulnay-sous-Bois Catégories d’évènement: Aulnay-sous-Bois

Seine-Saint-Denis

(En)quête de patrimoine – Minute pavillons Place du général de Gaulle, 19 septembre 2021, Aulnay-sous-Bois. (En)quête de patrimoine – Minute pavillons

Place du général de Gaulle, le dimanche 19 septembre à 14:30

De la création de la voie ferrée Paris-Soisson en 1861 à aujourd’hui, en passant par un habitat pavillonaire diversifié du début du 20e siècle, venez découvrir la ville d’Aulnay-sous-Bois et toute sa richesse architecturale. Au programme : déambulation à travers la ville, énigmes et découvertes des architectes et entrepreneurs qui ont bâti la ville sur le site internet _(En)quête de patrimoine_ où il vous faudra cumuler un maximum de points. Qui aura le meilleure score ? Une initiative du Département de la Seine-Saint-Denis, en partenariat avec la Ville d’Aulnay-sous-Bois et Seine-Saint-Denis Tourisme. Animé par Les Cultiveuses

Sur inscription.

Préparez-vous à découvrir (En)quête de patrimoine : Qui a bâti le Grand Paris ? à Aulnay-sous-Bois au cours d’un jeu de piste à faire en famille ! Place du général de Gaulle Place du général de Gaulle 93600 Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois Nonneville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Place du général de Gaulle Adresse Place du général de Gaulle 93600 Aulnay-sous-Bois Ville Aulnay-sous-Bois lieuville Place du général de Gaulle Aulnay-sous-Bois