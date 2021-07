Cléron Réserve naturelle nationale du Ravin de Valbois Cléron, Doubs En’quête de patrimoine, chasse aux trésors Réserve naturelle nationale du Ravin de Valbois Cléron Catégories d’évènement: Cléron

En famille, menez l’enquête pour en apprendre plus sur la richesse et la fragilité de cet espace naturel protégé. Au fil des énigmes, vos pas vous mèneront jusqu’au **château de Scey** où différents stands et animations vous attendront pour approfondir les découvertes réalisées lors de votre **chasse aux trésors**. **Information utiles :** * Accueil piéton devant les locaux du Conservatoire d’espaces naturels à Cléron de 10 à 14 heures, * Parking voiture : ancienne gare de Cléron (à gauche à la sortie village en direction de Levier), * Distance AR : 6 km, durée : 4h (pauses incluses). * Réservation obligatoire : [[https://bit.ly/36xykv0](https://bit.ly/36xykv0)](https://bit.ly/36xykv0) _Avec le soutien financier de la DREAL Franche-Comté et de la Communauté de communes Loue Lison_ _En partenariat avec l’association API25_ _Événement proposé dans le cadre des Journée européennes du patrimoine et dans le cadre du projet LEADER « J’agis pour mon territoire »_

Cheminez jusqu’à la Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois, joyau du patrimoine naturel franc-comtois à deux pas de chez vous ! Réserve naturelle nationale du Ravin de Valbois 24 Grande rue, 25330 cléron Cléron Doubs

