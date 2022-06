En’quête de patrimoine, 4 août 2022, .

En’quête de patrimoine



2022-08-04 – 2022-08-04

4 Eur Jeudi 4 août : CHAOURCE – En’quête de patrimoine à 15h. Chaource, 1860 ; Le procureur Poinsot a été assassiné et la brigade a besoin de votre aide pour identifier et retrouver le criminel. A l’aide de votre dossier classé confidentiel, tentez de résoudre les énigmes laissées par le meurtrier. Au cours de votre enquête, vous devrez vous renseigner sur l’histoire des lieux, rencontrer des potentiels témoins, trouver des indices et surtout faire preuve de logique. 2h, c’est le temps dont vous disposez pour mettre la main sur l’auteur du crime, avant que l’affaire ne soit définitivement classée sans suite. Ouvert à tous. Tarif : 4 €/personne, gratuit pour les – 5 ans. Inscription obligatoire par téléphone au +33 (0)3 25 70 04 45, +33 (0)3 25 40 97 22, par

mail ot@tourisme-othe-armance.com ou sur notre plateforme de réservation Elloha.

dernière mise à jour : 2022-06-24 par