Aisne Versigny En compagnie de Flavien, animateur nature et ichnologue initié, venez enquêter sur les animaux qui vivent dans la réserve, le mercredi 8 novembre de 14h à 17h aux Landes de Versigny.

Suivi et analyse des empreintes qu’ils ont laissés au programme ! Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en collaboration avec la commune de Versigny Inscription auprès de l’office de tourisme Coeur de Picard au 03 75 30 00 21 ou accueil@coeurdepicard.com

