**Pour les enfants de plus de 6 ans.** Pars à la découverte d’un mystère dans l’un des villages paludiers de Batz-sur-Mer… Sauras-tu perçer les mystères de ce lieu ? Répondre aux questions et mener l’enquête..? ![Loupe Icons gratuit](https://image.flaticon.com/icons/png/512/1257/1257469.png) Les enfants devront répondre à des questions, énigmes pour résoudre une enquête tout en découvrant le patrimoine du village paludier. Informations et réservation à l’office de tourisme.

2021-07-22T16:00:00 2021-07-22T17:30:00;2021-08-17T10:30:00 2021-08-17T12:00:00;2021-11-03T14:30:00 2021-11-03T16:00:00;2022-02-22T14:30:00 2022-02-22T16:00:00

