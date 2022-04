ENQUÊTE DANS LE VILLAGE DE FONTÈS ! Fontès, 4 mai 2022, Fontès.

2022-05-04 14:00:00 – 2022-05-04 17:00:00

Fontès Hérault Fontès

L’inspecteur Rando a besoin d’aide pour résoudre ses énigmes. Vous explorerez le village viticole de Fontès en quête d’indices qui vous feront découvrir le patrimoine caché et méconnu des lieux. Thomas, animateur nature, vous en dira plus sur les paysages et la nature autour du village, et Patrick, guide-conférencier, vous révèlera quelques éléments de son histoire.

Par le service Patrimoine du Clermontais et l’association Demain la Terre !

Pour enfants de 4 à 12 ans / niveau facile (2,6 km, 3 h, accessible en poussette)

Prévoir stylo, chapeau, chaussures de marche

5 € adulte / 3 € enfant à partir de 6 ans / 12 € tarif tribu / réservation obligatoire

