Enquête dans le bourg de Batz Office de tourisme Batz sur mer, jeudi 16 février 2023.

Enquête dans le bourg de Batz Pour les enfants de plus de 6 ans. Pars à la découverte du bourg de Batz-sur-Mer… Sauras-tu répondre aux questions et mener l’enquête..? Les enfants devront répondre à des questions, énigme… 16 février 2023 – 5 mars 2024 Office de tourisme Tarif unique: 3,5

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-02-16T14:30:00+01:00 – 2023-02-16T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-05T14:30:00+01:00 – 2024-03-05T16:00:00+01:00

Pour les enfants de plus de 6 ans.

Pars à la découverte du bourg de Batz-sur-Mer… Sauras-tu répondre aux questions et mener l’enquête..?

Les enfants devront répondre à des questions, énigmes pour résoudre une enquête tout en découvrant le patrimoine du bourg.

Informations et réservation à l’Office de tourisme.

Office de tourisme 25 rue de la plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 92 36 »}, {« type »: « email », « value »: « office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ot-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/enquete-dans-le-bourg-de-batz-enquetebourgdebatz2023.html »}]

CULTURE FAMILLE