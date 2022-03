Enquête d’amour – Spécial Chanson Médiathèque centre-ville, 3 avril 2022, Issy-les-Moulineaux.

Enquête d’amour – Spécial Chanson

Médiathèque centre-ville, le dimanche 3 avril à 16:30

Aldée et Ludovic Maleville recherchent l’harmonie des notes et des mots, l’écho des sens et des sons. Ensemble, ils chantent les histoires d’amour croquées au détour des terrasses, l’amour de la vie, l’amour des hommes, ses joies, ses déconvenues, avec malice et poésie. Enquête d’amour mélange des compositions originales et des reprises (Barbara, Gainsbourg), pour nous embarquer dans un voyage tendre et envoûtant. Avec Aldée, voix , Ludovic Lefebvre, guitare et piano, Frédéric Harranger, clarinette et percussions. Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension.

Entrée libre

Dimanches en mélodie

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T16:30:00 2022-04-03T17:30:00