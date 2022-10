Enquête criminelle autour de l’univers d’Harry Potter – Jardins de Coppélia

Enquête criminelle autour de l’univers d’Harry Potter – Jardins de Coppélia, 31 octobre 2022, . Enquête criminelle autour de l’univers d’Harry Potter – Jardins de Coppélia



2022-10-31 17:30:00 17:30:00 – 2022-10-31 22:30:00 22:30:00 Une enquête criminelle autour de l’univers d’Harry Potter, que vous devrez résoudre en équipe et grâce aux indices de nos comédiens. Au programme, des épreuves à réussir et des indices à obtenir !

À la fin de l’enquête, l’équipe vous révèlera le secret… Et à l’issue de ces 2 heures

À la fin de l'enquête, l'équipe vous révèlera le secret… Et à l'issue de ces 2 heures d'enquête, notre Chef, Damien Fremont et sa brigade, vous proposera un dîner gastronomique. A partir de 7 ans.

dernière mise à jour : 2022-10-18 par

