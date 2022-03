ENQUETE CRIMINELLE AU CHATEAU DE ST SAUVEUR LE VICOMTE Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte Catégories d’évènement: Manche

Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche Saint-Sauveur-le-Vicomte Un meurtre a été commis dans la forteresse du chevalier d’Harcourt !! Le chapelain a été retrouvé égorgé dans les fossés du château.

Vient tenter de résoudre l’énigme de ce meurtre.

A l’aide d’indices et de témoignages et d’un peu de logique, tu devras démasquer l’assassin !

Inscription obligatoire au 02.33.95.01.26 (avant le 12 avril). Rendez-vous dans la haute cour du château

