Enquête criminelle au Château de Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec-en-Cotentin Catégories d’évènement: Bricquebec-en-Cotentin

Manche

Enquête criminelle au Château de Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin, 20 avril 2022, Bricquebec-en-Cotentin. Enquête criminelle au Château de Bricquebec Cour du Château BRICQUEBEC Bricquebec-en-Cotentin

2022-04-20 – 2022-04-20 Cour du Château BRICQUEBEC

Bricquebec-en-Cotentin Manche Bricquebec-en-Cotentin Un meurtre a été commis au château de Bricquebec…

Viens tenter d’élucider cette affaire en famille ou entre amis, dans un cadre historique qui te sera dévoilé au cours de ton enquête.

Tu découvriras l’univers de Robert Bertrand, dit le chevalier au Vert Lion, le seigneur du lieu.

Réservé aux enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte. Réservation obligatoire au 02 33 95 01 26 avant le 19 avril. Un meurtre a été commis au château de Bricquebec…

Viens tenter d’élucider cette affaire en famille ou entre amis, dans un cadre historique qui te sera dévoilé au cours de ton enquête.

Tu découvriras l’univers de Robert Bertrand, dit le chevalier au… pah.clos.cotentin@lecotentin.fr +33 2 33 95 01 26 http://closducotentin.over-blog.fr/ Un meurtre a été commis au château de Bricquebec…

Viens tenter d’élucider cette affaire en famille ou entre amis, dans un cadre historique qui te sera dévoilé au cours de ton enquête.

Tu découvriras l’univers de Robert Bertrand, dit le chevalier au Vert Lion, le seigneur du lieu.

Réservé aux enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte. Réservation obligatoire au 02 33 95 01 26 avant le 19 avril. Cour du Château BRICQUEBEC Bricquebec-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bricquebec-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Bricquebec-en-Cotentin Adresse Cour du Château BRICQUEBEC Ville Bricquebec-en-Cotentin lieuville Cour du Château BRICQUEBEC Bricquebec-en-Cotentin Departement Manche

Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec-en-Cotentin Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bricquebec-en-cotentin/

Enquête criminelle au Château de Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin 2022-04-20 was last modified: by Enquête criminelle au Château de Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec-en-Cotentin 20 avril 2022 Bricquebec-en-Cotentin manche

Bricquebec-en-Cotentin Manche