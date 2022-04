ENQUÊTE CRIMINELLE A L’ABBAYE DE SAINT-PIERRE-SUR-DIVES Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-en-Auge Calvados Saint-Pierre-en-Auge Rendez-vous avec votre guide pour partir à la découverte de l’Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives sous forme d’une enquête géante, façon “Cluedo” et découvrir qui a tué Saint-Wambert.

