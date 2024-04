Enquête botanique Musée de la chemiserie et de l’élégance masculine Argenton-sur-Creuse, samedi 18 mai 2024.

Enquête botanique A l’aide d’un livret-jeu, partez à la découverte du jardin textile du musée et identifiez les plantes qui entrent dans la fabrication du textile, celles qui servent à la teinture… Samedi 18 mai, 18h00, 19h00, 20h00 Musée de la chemiserie et de l’élégance masculine

Serez-vous un jardinier averti ?

Situé dans le premier atelier de lingerie mécanique ouvert en 1860 par Charles Brillaud, le Musée de la Chemiserie vous invite à découvrir le travail et la vie des «chemisières» qui ont fait la renommée d'Argenton.

L’histoire de la chemise et de la mode masculine n’aura plus de secret pour vous grâce à une présentation dynamique de vêtements et accessoires du Moyen Âge à nos jours. Au 1er étage, telles des devantures de boutiques, découvrez à travers l’histoire de la chemise, celle de l’hygiène, des grands magasins et du prêt-à-porter, les chemises du monde et celles des créateurs d’aujourd’hui.

Vous pourrez aussi découvrir des plantes liées à la teinture, au tissage …dans le jardin textile situé dans le patio du musée. A20 (2h30 de Paris) – SNCF : Paris-Limoges, arrêt Châteauroux ou Argenton-sur-Creuse

© Musée de la Chemiserie