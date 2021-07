La Flèche La Flèche La Flèche, Sarthe ENQUÊTE AVEC LE PROFESSEUR SUR LES REMPARTS DE LA FLÈCHE La Flèche La Flèche Catégories d’évènement: La Flèche

Sarthe

ENQUÊTE AVEC LE PROFESSEUR SUR LES REMPARTS DE LA FLÈCHE
2021-07-29 20:00:00

La Flèche Sarthe Découvrez les remparts de de La Flèche grâce à l’incroyable histoire des loirs capteurs de Temps et menez l’enquête afin d’aider le célèbre Professeur Olafur Olafsson dans ses recherches ! Devenez apprenti cryptozoologue le temps d’une soirée. Tarifs : Adulte 5 € / – de 15 ans 3 € / – de 5 ans : gratuit

