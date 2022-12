Enquête avec Comtesse Poligny Poligny Catégories d’évènement: Jura

Jura EUR 7 Grâce à tes cinq sens, aide Comtesse à retrouver le mot de passe pour déguster ton Comté! Les petits rongeurs de Comté, accompagnés de Noémie découvriront le musée en s’amusant ! Pour les enfants de 8 à 12 ans. Réservation par téléphone obligatoire info@maisonducomte.com +33 3 84 37 78 40 Maison du Comté 10 Route de Lons Poligny

