Enquête aux musées “Tout pour la couronne” Musée des Beaux-Arts de Quimper, 14 mai 2022 20:00, Quimper.

Nuit des musées Enquête aux musées "Tout pour la couronne" Musée des Beaux-Arts de Quimper

Distribution à l’accueil des musées à réaliser en autonomie

Le musée des beaux-arts et le musée départemental breton offrent chaque année une enquête mémorable à nos petits Sherlock.

Sur son cheval, trônant au-dessus de la cathédrale, le roi Gradlon surveille la ville… Un fort coup de vent entraîne sa couronne sur la place Saint- Corentin et que se passe-t-il ? Quelqu’un la ramasse et s’enfuit avec ! Le roi voit passer son voleur entre le musée des beaux-arts et le musée breton… Sauras-tu retrouver le coupable et rendre la couronne au roi Gradlon ?

Une nouvelle enquête à mener entre le musée des beaux-arts et le musée breton !

Entre les cafés et la mairie, face à la cathédrale. Quelques marches ou pans inclinés mènent à des portes automatisées

Between coffees(cafés) and city council, facing the cathedral. Some walking(steps) or oblique pieces lead to automated doors

En su caballo, sobre la catedral, el rey Gradlon vigila la ciudad… Un fuerte golpe de viento arrastra su corona a la plaza de San Corentino y ¿qué pasa? ¡Alguien la recoge y huye con ella! El rey ve pasar a su ladrón entre el museo de bellas artes y el museo bretón… ¿Sabrás encontrar al culpable y devolver la corona al rey Gradlon?

¡Una nueva investigación entre el Museo de Bellas Artes y el Museo Bretón!

aproximadamente 1h – A partir de 7 años

40 place Saint-Corentin, 29000 Quimper, Finistère, Bretagne, France 29000 Quimper Bretagne